Нефть эталонных марок дорожает. Что влияет на рынок
Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются. Рынок надеется на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Текущая стоимость фьючерсов
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:06 по Киеву в пятницу составляет $45,07 за баррель, что на $0,17 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%).
Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (1,3%), до $42,95 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на $0,29 (0,7%).
С чем связан рост
Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку. Участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.
Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября.
В четверг давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия до 1,106 млн.
Что прогнозируют в ОПЕК+
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидаемое месяц назад.
- ОПЕК ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 7 миллионов баррелей в сутки до 97,63 миллиона баррелей в сутки.