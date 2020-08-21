Минфин намерен к концу года выполнить бюджет на 100%

Украина к концу года выйдет на 100% выполнение бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Денис Улютин в интервью Эспрессо.

Минфин намерен к концу года выполнить бюджет на 100%
Фото: krliman.gov.ua

О чем сказал замминистра

«По нашим прогнозам, мы должны выполнить бюджет. Несмотря на то, что когда наша команда пришла в Министерство финансов, у нас было невыполнение около 40 миллиардов гривен.

В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов догнала около 11 миллиардов перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета», — заверил замминистра.

Причины роста дефицита

Улютин сообщил, что в начале лета команде Минфина пришлось снизить прогнозы по доходам, что привело к увеличению дефицита. Однако все равно были недопоступления в бюджет, которые сейчас приходится догонять.

По словам замминистра, никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по экономическому состоянию страны, по экономической активности.

«Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным», — добавил он.

Напомним, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн/$. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Напомним

  • По данным Счётной палаты, план расходов общего фонда государственного бюджета в первом полугодии текущего года не выполнен на 51 миллиард гривен, или 9,5%, при том, что он был уменьшен на 77 миллиардов гривен.
  • План доходов в первом полугодии не выполнен на 38 миллиардов гривен, или 7,8%.
  • Новый госбюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривны — 29,5 грн/$ против 27 грн/$, а также ускорение инфляции до 8,7%.
  • В 2019 году дефицит госбюджета составил 78 миллиардов гривен, или 1,9% ВВП, при плановом показателе 91,1 миллиарда гривен, или 2,26% ВВП.

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