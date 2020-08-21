Минфин намерен к концу года выполнить бюджет на 100%

Украина к концу года выйдет на 100% выполнение бюджета. Об этом заявил замминистра финансов Денис Улютин в интервью Эспрессо.

Фото: krliman.gov.ua

О чем сказал замминистра

«По нашим прогнозам, мы должны выполнить бюджет. Несмотря на то, что когда наша команда пришла в Министерство финансов, у нас было невыполнение около 40 миллиардов гривен.

В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов догнала около 11 миллиардов перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета», — заверил замминистра.

Причины роста дефицита

Улютин сообщил, что в начале лета команде Минфина пришлось снизить прогнозы по доходам, что привело к увеличению дефицита. Однако все равно были недопоступления в бюджет, которые сейчас приходится догонять.

По словам замминистра, никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по экономическому состоянию страны, по экономической активности.

«Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным», — добавил он.

Напомним, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривны с 27 до 30 грн/$. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн/$, то есть на 13,4% меньше прогнозируемого. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Напомним