В Минцифры рассказали, как открыть ФОП на портале «Дія»

Уже почти полгода на портале «Дія» украинцы могут получить три обновленные услуги для физлиц-предпринимателей (ФЛП) — создать, внести изменения и закрыть ФОП. Минцифры опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФОП на портале «Дія».

Фото: dtkt.ua

Как получить услуги на портале

В первую очередь, чтобы получить услуги на портале Дія, нужна электронная подпись (КЭП). Ее можно получить онлайн в Приватбанке или у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг. Без этого зарегистрировать, закрыть или внести изменения ФОП будет невозможно.

Заявление на открытие или внесение изменений в ФОП можно подать в течение 10 минут. Подача заявления о закрытии занимает 2 минуты.

Например, данные, которые гражданин уже ранее вводил на портале Дія, автоматически подтягиваются к заявлению. Так же, как и данные с электронной подписи. Все услуги на портале Дія можно получить бесплатно.

Как понять, какой нужен КВЭД

На портале есть тест и подсказки для выбора видов деятельности. Также есть удобный поиск по номеру КВЭД и по ключевым словам. При регистрации следует обратить внимание, что КВЭД, который записан первым, считается основным. Поэтому стоит внимательно проверить этот момент.

Как самостоятельно выбрать тип налогообложения

Во время открытия ФОП также нужно выбрать систему налогообложения: общую или упрощенную. Разобраться, какая группа подходит, достаточно легко, поскольку система содержит много подсказок по объему налогообложения и тех налогов, которые необходимо будет платить.

Группа налогообложения также зависит от выбранного КВЭД. Система просто заблокирует выбор тех групп налогообложения, которые недоступны для выбранного типа деятельности. Это удобно, ведь пользователь просто не сможет ошибиться на этом этапе.

После подачи заявления на регистрацию ФОП регистратор рассматривает заявление и вносит данные в Единый госреестр. Регистрация происходит в течение одного дня. После этого можно работать ФОП.