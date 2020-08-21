Шмыгаль: 300 млрд грн дефицита в бюджете – это не дыра

В государственном бюджете Украины нет "дыры", а есть плановый дефицит в размере 7,5% ВВП , сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер заявил, что размер дефицита составляет примерно 300 млрд грн.



"Это относительно небольшая сумма по сравнению с некоторыми европейскими странами, где бюджетный дефицит, по его словам, оценивается даже в 10-14%", - подчеркнул Д.Шмыгаль.



По словам премьера, сумма в 300 млрд грн согласована с международными партнерами и кредиторами.



"Она абсолютно посильна для Украины, а правительство "четко понимает" источники его покрытия", - считает он.



Д.Шмыгаль также высказался против ручного управления бюджетом и сказал, что страна живет стабильно в бюджетном графике.



По его словам, покрывать дефицит правительство планирует налогами, дивидендами госпредприятий, а также займами на внешних и внутренних рынках.



Премьер заверил, что Украина вовремя исполняет свои обязательства по кредитам, поэтому проблем с поиском дополнительных средств быть не должно.



