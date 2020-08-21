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2020-08-21
Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список
Национальный банк опубликовал список банков, которые нарушили нормативы НБУ. Об этомпишет Finbalance.
Фото:bank.gov.ua
По данным регулятора, по состоянию на 1 августа норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должно быть не более 25%) нарушили:
- Первый инвестиционный банк — 59,23%
- Мегабанк — 51,94%
- Мотор-Банк — 49,85%
- Юнекс Банк — 30,55%
Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7, должен быть не более 25%) нарушили:
- Проминвестбанк — 77,25%
- Индустриалбанк — 74,66%
- Сбербанк — 57,67%
- Мисто Банк — 38,13%
- Укрэксимбанк — 35,57%
- Ощадбанк — 28,37%
Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1, должен быть не более 10%) нарушили:
- Проминвестбанк — 130,6%
- Ощадбанк — 128,8%
- ПриватБанк — 89,1%
- Индустриалбанк — 16,4%
Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, тоже должно быть не более 10%) нарушил Проминвестбанк — 132,9%.
Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCR, должен быть не менее 100%). Его нарушил банк «Аркада» — 60,23%.