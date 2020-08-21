Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список

Национальный банк опубликовал список банков, которые нарушили нормативы НБУ. Об этомпишет Finbalance.

Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список
Фото:bank.gov.ua

По данным регулятора, по состоянию на 1 августа норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должно быть не более 25%) нарушили:

  • Первый инвестиционный банк — 59,23%
  • Мегабанк — 51,94%
  • Мотор-Банк — 49,85%
  • Юнекс Банк — 30,55%

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7, должен быть не более 25%) нарушили:

  • Проминвестбанк — 77,25%
  • Индустриалбанк — 74,66%
  • Сбербанк — 57,67%
  • Мисто Банк — 38,13%
  • Укрэксимбанк — 35,57%
  • Ощадбанк — 28,37%

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1, должен быть не более 10%) нарушили:

  • Проминвестбанк — 130,6%
  • Ощадбанк — 128,8%
  • ПриватБанк — 89,1%
  • Индустриалбанк — 16,4%

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, тоже должно быть не более 10%) нарушил Проминвестбанк — 132,9%.

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCR, должен быть не менее 100%). Его нарушил банк «Аркада» — 60,23%.

Ранее сообщалось

  • В январе 2020 года десять банков нарушали нормативы НБУ.
  • В феврале НБУ смягчил требование к нормативу краткосрочной ликвидности.
  • В апреле НБУ продолжил смягчать нормативные требования к банкам из-за карантина.

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