Нацбанк назвал более десяти банков-нарушителей нормативов. Список

Национальный банк опубликовал список банков, которые нарушили нормативы НБУ. Об этомпишет Finbalance.

Фото:bank.gov.ua

По данным регулятора, по состоянию на 1 августа норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должно быть не более 25%) нарушили:

Первый инвестиционный банк — 59,23%

Мегабанк — 51,94%

Мотор-Банк — 49,85%

Юнекс Банк — 30,55%

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7, должен быть не более 25%) нарушили:

Проминвестбанк — 77,25%

Индустриалбанк — 74,66%

Сбербанк — 57,67%

Мисто Банк — 38,13%

Укрэксимбанк — 35,57%

Ощадбанк — 28,37%

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1, должен быть не более 10%) нарушили:

Проминвестбанк — 130,6%

Ощадбанк — 128,8%

ПриватБанк — 89,1%

Индустриалбанк — 16,4%

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2, тоже должно быть не более 10%) нарушил Проминвестбанк — 132,9%.

Норматив коэффициента покрытия ликвидностью по всем валютам (LCR, должен быть не менее 100%). Его нарушил банк «Аркада» — 60,23%.