Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы грн

Шебелинский НПЗ начал приносить миллионы грн

На биржевых торгах по годовым контрактам бензин завода Shebel (ранее – Шебелинский НПЗ) принес дополнительные 3,6 млн долл., сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Результаты торгов доказали, что рынок поверил в качество топлива украинского производителя. Выросло количество контрагентов, которые покупают наше топливо для реализации через собственные сети АЗС", - отмечается в сообщении.

По данным "Нафтогаза", за год Shebel реализовал 169 560 тонн светлых нефтепродуктов: Shebel92 – 97 840 т; Shebel95 – 46 320 т; ДП Shebel – 26 400 т.

Завод Shebel ("Укргазвыдобування", входит в группу "Нафтогаз") в 2018 году перешел на стандарты Евро-5. Первый контракт на поставки бензина Shebel подписала сеть АЗС KLO в 2018 году. "Нафтогаз" планирует вывести марку в средний ценовой сегмент в этом году.

МинПром по материалам ЛИГА

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