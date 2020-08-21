Мексика продлила пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и Казахстана

Мексика продлила пошлины на холоднокатаный прокат из РФ и Казахстана

Секретариат Министерства экономики Мексики сообщил о продлении на очередной пятилетний срок компенсационных пошлин на холоднокатаный прокат, поставляемый из РоSSии и Казахстана.

Ставка пошлин остается на прежнем уровне. Для казахстанского меткомбината "АрселорМиттал Темиртау" она составляет 22%, для роSSийских производителей — 15%.

Компенсационные пошлины на роSSийский и казахстанский холоднокатаный прокат были впервые введены в Мексике в 1999 г. С тех пор они трижды продлевались, а сейчас пошли на пятый срок.

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