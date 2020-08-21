Liberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активы

Liberty Steel верит в индийскую металлургию и скупает активы

Британская металлургическая компания Liberty Steel, входящая в промышленную группу GFG Alliance, намерена продолжить приобретение активов в Индии, сообщает местная пресса. По оценкам представителей Liberty, после завершения эпидемии коронавируса индийская экономика вернется к высоким темпам роста.

В марте текущего года Liberty завершила сделку по приобретению металлургического предприятия Zion Steels и прокатного завода Adhunik Metaliks (AML) в штате Одиша.

Как сообщает компания, работы по восстановлению AML, который простаивал пять лет, продолжались даже во время карантина. Liberty рассчитывает возобновить производство проката на предприятии уже в сентябре текущего года, а в дальнейшем увеличить его мощности в два раза, до 1 млн т в год.

Сейчас Liberty заинтересована в приобретении новых активов в Индии в сфере производства стальной и алюминиевой продукции. Как и ранее, она отдает предпочтение компаниям, находящимся в состоянии банкротства.

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