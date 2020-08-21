Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет

Доля Газпрома на рынке ЕС упала до минимума за 20 лет

Доля роSSийского "Газпрома" на рынке в ЕС во втором квартале 2020 года уменьшилась до 27,8%, что почти на четверть меньше, чем в 2018 году, когда россияне занимали 36,6% европейского газового рынка. Как пишет "Rzeczpospolita", об этом свидетельствуют данные отчетности роSSийского монополиста, передает Польское радио.

По оценкам порталов Statista и East European Gas Analysis, нынешняя доля "Газпрома" на рынке Европы является самой низкой за 20 лет.

Газета отмечает, что в начале века доля роSSийского газа на европейском рынке достигала 48% процентов, а в последние годы была на уровне 36-39%.

На снижение доли роSSийского монополиста повлияло увеличение импорт сжиженного газа в Европу из Катара и США, а также падение цен. Если десять лет назад "Газпром" экспортировал свое сырье по средней цене более 400 долл. за тысячу кубометров, то в 2018 году – 250 долл., год назад – 170 долл., а в начале этого года – за чуть больше 100 долл.

Как отмечает издание, еще в первом квартале большинство ключевых клиентов "Газпрома" в Европе сократили закупки газа в РоSSии, в частности, крупнейший из них – Германия. Кроме того, радикально сократила импорт роSSийского газа Турция, которая еще два года назад была вторым после Германии его получателем.



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