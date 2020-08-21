В мире снизился спрос на никель

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в I полугодии 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 31 тыс. тонн (для сравнения - в 2019 году был зафиксирован дефицит в 26,9 тыс. тонн).



За январь-июнь производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1078,1 тыс. тонн, спрос - 1046,8 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку на 70 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 524,1 тыс. тонн, что на 39 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 95 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение июня 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 198,6 тыс. тонн, спрос - 204,4 тыс. тонн.

