В мире снизился спрос на никель

В мире снизился спрос на никель

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в I полугодии 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 31 тыс. тонн (для сравнения - в 2019 году был зафиксирован дефицит в 26,9 тыс. тонн).

За январь-июнь производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 1078,1 тыс. тонн, спрос - 1046,8 тыс. тонн.

Китай снизил выплавку на 70 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 524,1 тыс. тонн, что на 39 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 95 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.

В течение июня 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 198,6 тыс. тонн, спрос - 204,4 тыс. тонн.

МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
В Индии бум продажи гособлигацийВ Индии бум продажи гособлигаций
Интерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗИнтерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗ
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Энергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осеньюЭнергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осенью
Никель дорожает на мировых рынках из-за сокращения поставокНикель дорожает на мировых рынках из-за сокращения поставок
TISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугунTISCO хочет выплавлять в Индонезии никельсодержащий чугун
В Приватбанке рассказали, пользуется ли спросом услуга «Наличные на кассе»В Приватбанке рассказали, пользуется ли спросом услуга «Наличные на кассе»
Курс биткоина резко снизилсяКурс биткоина резко снизился
ОПЕК изменила прогноз по спросу на нефтьОПЕК изменила прогноз по спросу на нефть
В Китае быстро растет спрос на цинкВ Китае быстро растет спрос на цинк
Bloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардераBloomberg сообщил о появлении в мире нового миллиардера
В 2020 году глобальный спрос на газ снизится на 4%В 2020 году глобальный спрос на газ снизится на 4%
Продукты в мире дорожают второй месяц подряд — ФАОПродукты в мире дорожают второй месяц подряд — ФАО
Последние новости
Подгружаем последние новости