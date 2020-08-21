Морской порт "Ольвия" в Николаеве передадут в концессию

За 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций.

Сегодня во время встречи с министром транспорта и коммуникаций Катара Джасима Аль Сулейти заключено соглашение о передаче в концессию второго порта в Украине.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад - стоимостью более $7 млрд, инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн.

Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - написал министр в фейсбуке.

Как сообщает ведомство, главные условия договора таковы:

- ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн. Это в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год.

- концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год.

- около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

- планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала или универсального перегрузочного комплекса.

По словам Криклия, также позаботились о работниках портов.

"В течение 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень ЗП", - сообщил министр.

Напомним, в январе 2020 года сообщалось, что компания "Рисойл-Херсон" победила в концессионном конкурсе относительно имущественного комплекса ГП "Херсонский морской торговый порт".

Тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук официально сообщил о передаче Херсонского морского торгового порта в концессию "Рисойл-Херсон". Победитель инвестирует около 300 млн гривень гривен и вложит более 18 млн в местную инфраструктуру.

3 октября прошлого года Верховная Рада приняла закон о концессии. Концессия является формой государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управления им. При этом операционный риск перекладывается на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от использования идет инвестору.