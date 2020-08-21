Китай увеличивает производство арматуры

В течение июля 2020 года китайские металлургические предприятия изготовили 23,922 млн. тонн арматуры. Снижение объёмов по сравнению с предыдущим месяцем - 2,2%, но в годовом сопоставлении показатели улучшились на 5,3%.



За 7 месяцев года производство арматуры выросло на 2,9% до 147,396 млн. тонн или 20,4% от общего производства готового проката в стране, сообщает Mysteel Global со ссылкой на данные департамента статистики КНР .



Производство катанки составило в июле 14,471 млн. тонн - на 0,2% больше результата июня и на 7,5% в годовом соотношении. За январь-июль объёмы выросли на 1,9% к аналогичному периоду 2019 года до 90,615 млн. тонн.

