На программы по реставрации и реконструкции культурных объектов нужно 55 млрд грн на 4 года, - министр культуры

На ближайшие четыре года необходимо более 55 млрд грн на программы по реставрации и реконструкции культурных объектов страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 20 августа сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что речь идет не только о реставрации и реконструкции данных объектов, но и о строительстве новых сопутствующих сооружений, и о создании Центров культурных услуг. В частности, трансформации клубов и библиотек в современные центры.

По словам министра в сфере Минкультуры находится 130 тыс. недвижимых объектов, 80% из которых требуют срочной реставрации.

"Наша идея относительно реконструкции и реставрации – это не просто сохранить объекты, а наполнить их новыми смыслами", - подчеркнул Ткаченко.