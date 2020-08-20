Энергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осенью

Энергоатом ожидает роста спроса на свою э/э осенью

"Энергоатом" ожидает повышение спроса на свою продукцию с сентября 2020 года. Об этом сообщил и.о. гендиректора обособленного подразделения "Энергоатом-Трейдинг" Алексей Статник, передает БизнесЦензор.

"Мы прогнозируемо продали лишь небольшую часть заявленной мощности, поскольку практически все предприятия уже имеют контракты на август. Зато уже с сентября мы ожидаем достаточно высокий спрос на нашу продукцию и, соответственно, увеличение объемов продаж к концу года", - рассказал Статник.

Как сообщается, ключевым индикативом для организации продажи по двусторонним договорам стало решение правительства о внесении изменений в формулу расчета минимальной стоимости цены продажи электроэнергии "Энергоатома" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах.

19 августа НАЭК "Энергоатом" реализовал 5% общего объема предложенной на аукционе по двусторонним договорам, состоявшемся на Украинской энергетической бирже.

Всего было реализовано 21,6 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных 432 тыс. МВт-ч с периодом поставки 22-31 августа на сумму 24,9 млн грн. Цена продажи составила 1154 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены – 23%. Покупателями ресурса стали ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Ле Трейдинг Украина", КП "Кривбассводоканал".

Ранее в тот же день Кабинет министров изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

По заявлениям "Энергоатома", действовавшая до этого формула, закрепленная постановлением №694 от 5 августа 2020 года, делала его электроэнергию неконкурентоспособной на рынке из-за ограничений снижения цены.

На первом после принятия постановления №694 аукционе "Энергоатом" не смог реализовать предложенные 249,6 тыс. МВт-ч базовой нагрузки с периодом поставки 19-31 августа по граничной цене 1300 грн/МВт-ч.



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