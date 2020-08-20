Концессией порта Черноморск заинтересовались 5 стран

Концессией порта Черноморск заинтересовались 5 стран

Возможностью взять в концессию железнодорожно-паромный комплекс ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и Норвегии.

Об этом, отвечая на вопрос ЦТС, сегодня в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Интерес довольно живой, активный - от инвесторов из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и даже Норвегии", - сказал он.

Говоря о сроках реализации проекта, министр отметил: "До конца года планируем завершить ТЭО… За следующий год мы проведем тендер".

По словам чиновника, поскольку заказчиком подготовки технико-экономического обоснования передачи в концессию железнодорожно-паромного комплекса ГП МТП Черноморск является АМПУ, то и оплачивать подготовку документа будет именно это ведомство. Но в дальнейшем эти средства должны будут компенсироваться инвестором, который будет определен как концессионер.

Ранее сегодня, после подписания договора о передаче в концессию имущества ГП "Стивидорная компания "Ольвия", министр инфраструктуры заявил, что конкурс по концессионному проекту относительно Черноморской паромной переправы МИУ хочет запустить уже в начале следующего года. Предварительно намерены привлечь не менее 150 млн грн инвестиций. От концессионера ожидают строительства нового паркинга для грузовиков и терминала для пассажиров и водителей, а также станции техобслуживания для подготовки к продаже автотехники, замену асфальта и установку системы видеонаблюдения на открытых складах, ремонт подъемного моста и т.д.

Отметим, что в тендерном объявлении, размещенном на портале ProZorro, указано, что получение консультационных услуг по подготовке ТЭО и конкурсной документации проекта передачи в концессию паромного комплекса ГП МТП Черноморск и имущества АМПУ, связанного с этим комплексом, должно обойтись АМПУ в 22,9 млн грн (без НДС). Периодом поставки услуги указано 31 декабря 2022 года.

МинПром по материалам ЦТС

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