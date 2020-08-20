Порт Ольвия передан на 35 лет в концессию катарской компании

Порт Ольвия передан на 35 лет в концессию катарской компании

Специализированный морской порт "Ольвия" в Николаеве сегодня, 20 августа, передан в концессию, сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что это уже второй морпорт в Украине, который был передан в концессию. "Концессионер проекта - мощная катарская компания QTerminals, которая управляет крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более 7 млрд долл., инвестирует в развитие порта на первом этапе около 3,4 млрд грн", - сообщил Криклий.

"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после «Криворожстали» и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - добавил министр.

Ежегодный концессионный платеж составит не менее 80 млн грн, что в 16 раз больше, чем прибыль порта за прошлый год. Концессионер должен обеспечить минимальный объем перевалки грузов не менее 2,55 млн тонн в год. Около 80 млн грн будет направлено на улучшение инфраструктуры Николаева.

Также планируется строительство новых объектов недвижимости на территории предприятия - зернового терминала/универсального перегрузочного комплекса. В течение первых 6 лет концессионер гарантирует занятость трудовому коллективу и надлежащий уровень зарплаты.

Криклий добавил, что сегодня также объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска и уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.



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