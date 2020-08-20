Газпром хочет засекретить прокладку Северного потока-2

Планы "Газпрома" по завершению газопровода "Северный поток-2" остаются неизменными, однако часть работ необходимо засекречивать.



Об этом говорится в сообщении роSSийской компании, приведенном в рамках онлайн-конференции, передает РИА Новости.



"Мы ограничены в том объеме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", — ответил представитель компании на вопрос о сроках строительства.



Оператор строительства Nord Stream 2 AG также не раскрывает, какое судно будет использовано для прокладки труб.



Ранее сообщалось, что через подконтрольную компанию, которая уже находится под санкциями США , холдинг купил дополнительное судно снабжения "Финвал". Пришло оно из Норвегии, где его перекрасили после смены владельца и имени.



Напомним, что "Газпром" исключил из своей собственности суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", которые будут обеспечивать работу трубоукладчиков. Еще раньше в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (СТИФ) перешел трубоукладчик "Академик Черский".



Также стало известно, что роSSийская компания "Межрегионтрубопроводстрой" не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки газопровода "Северный поток-2".

