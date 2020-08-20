Киевгорстрой возобновил строительство на шести ЖК «Укрбуда»

Холдинговая компания Киевгорстрой начала строительные работы на 6 площадках ранее принятых объектов корпорации «Укрбуд». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Фото: ubr.ua

Где возобновили

ЖК «Кирилловский гай»

ЖК «Гвардейский»

Freed

Lake house

Twin hous

Urban park.

В ЖК «Кирилловский гай» продолжаются подготовительные работы. В ближайшее время строители начнут обустройство монолита, выполнение кирпичной кладки и монтаж окон.

Кроме того, строители начнут выполнять обустройства мокрого фасада, кровельные и отделочные работы в зависимости от секции.

В ЖК Twin house строители монтируют вентиляционные блоки, вскоре будут начаты работы по обустройству монолита 2 секции.

И уже в ближайшее время начнутся работы по 1 и 3 секциях: обустройство крыши и кровельные работы соответственно.

На 80% готов жилой комплекс «Гвардейский». Сейчас строители выполняют внутри дома работы по прокладке сантехнических и электрических коммуникаций. Продолжаются работы по обустройству фасада, строители готовятся приступать к обустройству гидроизоляции в паркинге.

В комплексах Freed и Lake Housе идут подготовительные работы. В ЖК Freed ближайшее время начнут выполнять обустройство фасада, внутренние работы и кровлю.

Во втором ЖК разбирают опалубку плиты перекрытия девятого этажа, демонтируют старую арматуру. В отдельных секциях вскоре начнутся монолитные работы.

На ЖК «Харьковский» и «Гармония» заканчивают работы по благоустройству, комплексы на завершающем этапе, их готовят к вводу в эксплуатацию.

На каких ЖК идут работы

«Киевгорстрой», которому Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить недострои «Укрбуда», сейчас принял более половины брошенных жилых комплексов – 12 объектов.

Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake hous, Twin house, Urban park, «Академ Парк».

На всех из них идут работы, где-то уже на завершающей стадии, где-то на начальной. Кроме этого, в ближайшее время ожидается передача еще четырех объектов.

Сколько объектов уже ввели в эксплуатацию

За это время удалось ввести в эксплуатацию три объекта: «Солнечная Ривьера», «Пектораль» (1-2 секции), «Новомостицкий».

Два первых из них уже получили почтовые адреса. Еще по двум – «Харьковский» и «Гармония» — на днях зарегистрированы текущие изменения в документацию и поданы документы в ГАСК.

Киевсовет освободил объекты «Укрбуда» от уплаты паевых взносов (которые и так отменяются с 1 января 2020 г.), тем самым сняв дополнительную финансовую нагрузку с объектов, многие из которых убыточны.

Министерство обороны наконец-то обратило внимание на проблемы инвесторов «Укрбуда». Подписаны основные договора по двум из четырех объектов на землях обороны – Urban park и «Оберег-2».

По ЖК «Чарівне місто» идет внутреннее согласование в департаментах министерства. Что касается ЖК Art House, Минобороны необходимо должным образом оформить земельный участок, чтобы «Киевгорстрой» мог принять его на законных основаниях.

Правда, эти победы – заслуга не чиновников, а инвесторов-доверителей, которые вложили свои деньги в строительство и активно отстаивают свои права. Они выходят на митинги, вникают в юридические и экономические нюансы, и показывают многим пример слаженной работы.