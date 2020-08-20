Киевгорстрой возобновил строительство на шести ЖК «Укрбуда»
Холдинговая компания Киевгорстрой начала строительные работы на 6 площадках ранее принятых объектов корпорации «Укрбуд». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Где возобновили
- ЖК «Кирилловский гай»
- ЖК «Гвардейский»
- Freed
- Lake house
- Twin hous
- Urban park.
В ЖК «Кирилловский гай» продолжаются подготовительные работы. В ближайшее время строители начнут обустройство монолита, выполнение кирпичной кладки и монтаж окон.
Кроме того, строители начнут выполнять обустройства мокрого фасада, кровельные и отделочные работы в зависимости от секции.
В ЖК Twin house строители монтируют вентиляционные блоки, вскоре будут начаты работы по обустройству монолита 2 секции.
И уже в ближайшее время начнутся работы по 1 и 3 секциях: обустройство крыши и кровельные работы соответственно.
На 80% готов жилой комплекс «Гвардейский». Сейчас строители выполняют внутри дома работы по прокладке сантехнических и электрических коммуникаций. Продолжаются работы по обустройству фасада, строители готовятся приступать к обустройству гидроизоляции в паркинге.
В комплексах Freed и Lake Housе идут подготовительные работы. В ЖК Freed ближайшее время начнут выполнять обустройство фасада, внутренние работы и кровлю.
Во втором ЖК разбирают опалубку плиты перекрытия девятого этажа, демонтируют старую арматуру. В отдельных секциях вскоре начнутся монолитные работы.
На ЖК «Харьковский» и «Гармония» заканчивают работы по благоустройству, комплексы на завершающем этапе, их готовят к вводу в эксплуатацию.
На каких ЖК идут работы
«Киевгорстрой», которому Президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить недострои «Укрбуда», сейчас принял более половины брошенных жилых комплексов – 12 объектов.
Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», Freedом, Lake hous, Twin house, Urban park, «Академ Парк».
На всех из них идут работы, где-то уже на завершающей стадии, где-то на начальной. Кроме этого, в ближайшее время ожидается передача еще четырех объектов.
Сколько объектов уже ввели в эксплуатацию
За это время удалось ввести в эксплуатацию три объекта: «Солнечная Ривьера», «Пектораль» (1-2 секции), «Новомостицкий».
Два первых из них уже получили почтовые адреса. Еще по двум – «Харьковский» и «Гармония» — на днях зарегистрированы текущие изменения в документацию и поданы документы в ГАСК.
Киевсовет освободил объекты «Укрбуда» от уплаты паевых взносов (которые и так отменяются с 1 января 2020 г.), тем самым сняв дополнительную финансовую нагрузку с объектов, многие из которых убыточны.
Министерство обороны наконец-то обратило внимание на проблемы инвесторов «Укрбуда». Подписаны основные договора по двум из четырех объектов на землях обороны – Urban park и «Оберег-2».
По ЖК «Чарівне місто» идет внутреннее согласование в департаментах министерства. Что касается ЖК Art House, Минобороны необходимо должным образом оформить земельный участок, чтобы «Киевгорстрой» мог принять его на законных основаниях.
Правда, эти победы – заслуга не чиновников, а инвесторов-доверителей, которые вложили свои деньги в строительство и активно отстаивают свои права. Они выходят на митинги, вникают в юридические и экономические нюансы, и показывают многим пример слаженной работы.