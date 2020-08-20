ЕС дал добро: Mastercard покупает датскую платежную систему

Европейская комиссия одобрила покупку компанией Mastercard ключевых бизнес-подразделений датской платежной системы Nets. Сумма сделки составит 2,85 млрд евро. Об этом пишет psm7.com.

ЕС дал добро: Mastercard покупает датскую платежную систему
Фото: PYMNTS.com

Что дает покупка Nets

Покупка Nets позволит Mastercard расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени.

После того, как ЕС выразил обеспокоенность по поводу антимонопольных вопросов, Mastercard предложили составить соглашение в форме концессии.

По условиям соглашения, Mastercard будет использовать технологию Nets переводов в режиме реального времени, включая распространение, развитие, модернизацию, модификацию, продажу и др.

Также Nets передаст весь необходимый персонал и услуги, такие как консультационные услуги и саппорт.

В компании Nets прокомментировали, что слияние компаний будет способствовать разработке новых платежных решений в реальном времени, которые становятся все более востребованными.

Nets является оператором крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.

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