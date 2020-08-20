Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)

Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Киева разоблачили незаконную розничную торговлю одеждой и аксессуарами известных мировых брендов. В результате была изъята одежда и аксессуары известных мировых брендов на сумму почти 18 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГФС в соцсети Фейсбук.

“Установлено, что группой лиц осуществлялась реализация через сеть магазинов одежды и аксессуаров известных брендов. При этом в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей-физических лиц”, – сказано в сообщении.

Фискалы в ходе обысков изъяли 44 банковские карточки подконтрольных предпринимателей-физических лиц, а также неучтенную одежду, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов. 

Уточняется, что общее количество изъятого товара составила 9,2 тыс. единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен.

Как ранее сообщала KV, Днепровский райсуд Киева назначил спецконфискацию с последующим зачислением в бюджет более 8 млн гривен. Эти средства были выручены от реализации конфискованных в 2018 году в аэропорту “Борисполь” мобильных телефонов, планшетов и фитнес браслетов.

Фото: фейсбук ГФС Украины

Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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