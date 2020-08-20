Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)

Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Киева разоблачили незаконную розничную торговлю одеждой и аксессуарами известных мировых брендов. В результате была изъята одежда и аксессуары известных мировых брендов на сумму почти 18 млн гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице ГФС в соцсети Фейсбук.

“Установлено, что группой лиц осуществлялась реализация через сеть магазинов одежды и аксессуаров известных брендов. При этом в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей-физических лиц”, – сказано в сообщении.

Фискалы в ходе обысков изъяли 44 банковские карточки подконтрольных предпринимателей-физических лиц, а также неучтенную одежду, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов.

Уточняется, что общее количество изъятого товара составила 9,2 тыс. единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен.

Как ранее сообщала KV , Днепровский райсуд Киева назначил спецконфискацию с последующим зачислением в бюджет более 8 млн гривен. Эти средства были выручены от реализации конфискованных в 2018 году в аэропорту “Борисполь” мобильных телефонов, планшетов и фитнес браслетов.

Фото: фейсбук ГФС Украины