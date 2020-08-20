Налоговики изъяли в столице одежду и аксессуары на сумму почти 18 млн гривен (фото)
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры Киева разоблачили незаконную розничную торговлю одеждой и аксессуарами известных мировых брендов. В результате была изъята одежда и аксессуары известных мировых брендов на сумму почти 18 млн гривен.
Об этом
“Установлено, что группой лиц осуществлялась реализация через сеть магазинов одежды и аксессуаров известных брендов. При этом в бухгалтерском и налоговом учете эти операции не отображались. Для торговли дельцы использовали реквизиты подконтрольных предпринимателей-физических лиц”, – сказано в сообщении.
Фискалы в ходе обысков изъяли 44 банковские карточки подконтрольных предпринимателей-физических лиц, а также неучтенную одежду, обувь, аксессуары известных мировых торговых брендов.
Уточняется, что общее количество изъятого товара составила 9,2 тыс. единиц ориентировочной стоимостью 17,8 млн гривен.
Как ранее сообщала
Фото: фейсбук ГФС Украины