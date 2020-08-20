Кабмин поручил усилить контроль за уплатой ЕСВ

Кабмин поручил Министерству юстиции усилить взыскание задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Трансляция заседания велась на канале правительства в YouTube.

Кабмин поручил усилить контроль за уплатой ЕСВ
Фото: agropolit.com

Что поручили министерствам

Инициатором выступил министр финансов Сергей Марченко. Кабмин также поручил главам гособладминистраций и Киевской ОГА создать рабочие группы по погашению задолженности по ЕСВ.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Гоструда поручено проверить соблюдение законодательства в сфере трудовых отношений и уплаты ЕСВ.

Кто платит ЕСВ в Украине

ЕСВ — это единый социальный взнос, обязательный платеж в систему общеобязательного государственного социального страхования.

В Украине его взимают с целью обеспечения страховых выплат по текущим видам общеобязательного государственного социального страхования. ЕСВ был введен с 1 января 2011 года, он заменил собой четыре отдельные отчисления: в Пенсионный фонд; в фонды страхования на случай безработицы; по временной потере трудоспособности; от несчастных случаев на производстве.

Единый социальный взнос не входит в систему налогообложения.

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