Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов в среду на фоне лучших, чем ожидалось, квартальных показателей ритейлеров Target и Lowe’s. Об этом сообщает Reuters, передает ЭП.

Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq достигли исторических максимумов
Фото: dv.ee

На сколько выросли акции

Акции Target Corp подскочили на 9,5% после того, как американский ритейлер отчитался о рекордном в своей истории росте квартальных сопоставимых продаж.

Бумаги Lowe’s Companies Inc подорожали на 1,4% после того, как компания отчиталась о превзошедших прогнозы сопоставимых продажах за второй квартал благодаря спросу на товары для дома во время пандемии коронавируса.

«Эти результаты отражают открытие экономики и стимулирующие выплаты», — сказал главный рыночный экономист в Spartan Capital Securities Питер Кардилло.

Что поддерживает американские акции

Поддержку американским акциям оказывают надежды на очередной раунд бюджетной помощи пострадавшей от коронавируса экономике, после того как в июле прекратились повышенные выплаты безработным.

Однако демократы и республиканцы пока не могут договориться по поводу ключевых пунктов законопроекта о такой помощи.

Как выросли индексы

К вечеру среды индекс Dow Jones вырос на 0,37% до 27.881,90 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,20% до 3.396,61 пункта, а Nasdaq — 0,18% до 11.231,10 пункта

Индекс S&P 500 закрылся во вторник на рекордном максимуме, восстановившись после огромных потерь, вызванных пандемией коронавируса. Индекс Dow все еще отстает почти на 6% от февральского пика.

Ранее сообщалось

  • 18 августа биржевой индекс технологических компаний Nasdaq достиг рекордного показателя в 11 210 пунктов.

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