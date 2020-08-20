АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог

АМКР отправил 50 млн тонн шлаков Укравтодору на восстановление дорог

"АрселорМиттал Кривой Рог" передал 50 млн тонн металлургических шлаков госпредприятию "Новые технологии дорожного строительства", сообщает пресс-служба компании.

После переработки в шлаковый щебень и песок они будут использованы в строительстве и ремонте украинских дорог в рамках государственной программы.

По информации "Укравтодора", в 2020 году планируется использовать около 500 тыс. куб. м металлургических шлаков для строительства дорог. По состоянию на середину августа уже использовано более 100 тыс. куб. м. В основном в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. "АрселорМиттал Кривой Рог" оказался в числе предприятий, предоставивших для строительных работ свой шлак.

"Мы хотели бы, чтобы "Укравтодор" и местная власть более активно использовали шлаки "АрселорМиттал Кривой Рог", которые по своим характеристикам полностью соответствуют государственным стандартам Украины для дорожного строительства. Их можно применять в слоях основания дороги, а также в качестве мелкого и крупного заполнителя для дорожного бетона и асфальта. Если в стране начнут широко использовать металлургические шлаки, то можно решить сразу несколько проблем. Во-первых, улучшить качество дорожного покрытия. Во-вторых, решить экологическую проблему накопления и утилизации отходов. Более того, это экономически целесообразно, так как дороги по данной технологии обойдутся государству дешевле, чем с использованием природных материалов", - заявил главный инженер проектов АМКР Андрей Бабенко.

МинПром


МинПром по материалам uaprom.info

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