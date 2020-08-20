Цена на золото продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США

Цена на золото в четверг утром опускается на 1%, комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) США из протокола июльской встречи о планах по мерам поддержки экономики продолжают сдерживать стоимость металла. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на золото продолжает снижаться после выхода протокола ФРС США
Фото: site-metall.com

Торги на бирже

По состоянию на 8.43 цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,12%, или на $22 - до $1948,3 за тройскую унцию, в среду стоимость золота снизилась на 2%.

Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,19% — до 27,015 доллара за унцию.

Протокол ФРС

В среду вечером был опубликован протокол встречи Федрезерва, которая состоялась в конце июля. Регулятор снова обговорил свою приверженность к применению всего спектра инструментов для поддержания развития экономики страны, при этом некоторые участники заседания допустили необходимость принятия дополнительных мер поддержки, чтобы вернуть инфляцию к целевым 2%.

В результате курс доллара после публикации документа стал укрепляться, в среду индекс доллара вырос на 0,8%. Более сильный доллар делает золото дороже для владеющих другой валютой инвесторов. Индекс доллара продолжает рост и в четверг утром.

«Ожидание того, что Федрезерв сделает что-то дополнительно, стал катализатором для продажи (золота) на данном этапе», — отмечает основатель Circle Squared Alternative Investments Джеффри Сика, которого цитирует агентство Рейтер.

Кому интересно золото в Украине

Для большей части украинцев инвестиции в золото пока остаются малооправданными. Наиболее негативную роль здесь играют низкая ликвидность рынка, значительная разница между ценой покупки и продажи банками и отсутствие гарантий на депозиты в золоте со стороны Фонда гарантирования вкладов.

В этих условиях наибольшую выгоду от частичной диверсификации в золото могут получить лишь обладатели крупных инвестпортфелей стоимостью от нескольких миллионов.

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