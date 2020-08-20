Канада решила расследовать импорт стального листа из 5 стран

Агентство пограничной службы Канады (CBSA) отмечает, что продлило предварительный период антидемпингового расследования в отношении импорта горячекатаного стального листа из Тайваня, Германии, Южной Кореи, Малайзии и Турции. Об этом ообщает Yieh.com.



Расследование было впервые начато 27 мая, и первоначально предполагалось, что предварительное решение будет вынесено в течение 90 дней. Однако предварительный крайний срок был перенесен на 9 октября из-за некоторых ситуаций, из-за которых было сложно вовремя принять решение.



Первоначальное расследование было начато на основании жалобы, поданной 6 апреля Algoma Steel.