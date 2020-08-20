Рыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионов

Apple стала первой публичной американской компанией с рыночной капитализацией в $2 трлн.

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Apple стала первой публичной американской компанией с рыночной капитализацией в $2 трлн. 19 августа, капитализация Apple на бирже Nasdaq составляла $2 000 291 232 390. Одна акция стоила $468,04 — на 1,27% дороже, чем на закрытии торгов во вторник. Об этом отмечает телеканал CNBC.

В начале августа 2018 года капитализация Apple впервые достигла $1 трлн. По данным CNBC, после этого аналитики с Уолл-стрит в целом ожидали, что именно Apple преодолеет отметку в $2 трлн раньше других компаний, вроде Amazon , Alphabet и Microsoft .

Стоимость корпорации всего за два года выросла вдвое.

В конце июля Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $59,7 млрд, что на 11% превысило результат второго квартала 2019 года. Чистая прибыль компании составила $16,3 млрд, а на одну акцию — $2,58.