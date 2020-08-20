Рыночная стоимость Apple впервые достигла $2 триллионов
Apple стала первой публичной американской компанией с рыночной капитализацией в $2 трлн.
Apple стала первой публичной американской компанией с рыночной капитализацией в $2 трлн. 19 августа, капитализация Apple на бирже Nasdaq составляла $2 000 291 232 390. Одна акция стоила $468,04 — на 1,27% дороже, чем на закрытии торгов во вторник. Об этом
Стоимость корпорации всего за два года выросла вдвое.
Предыстория
В начале августа 2018 года капитализация Apple впервые достигла $1 трлн. По данным CNBC, после этого аналитики с Уолл-стрит в целом ожидали, что именно Apple преодолеет отметку в $2 трлн раньше других компаний, вроде Amazon, Alphabet и Microsoft.
В конце июля Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке в $59,7 млрд, что на 11% превысило результат второго квартала 2019 года. Чистая прибыль компании составила $16,3 млрд, а на одну акцию — $2,58.
Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что успехи Apple связаны с двузначным ростом как в сфере продуктов и услуг, так и в каждом из географических сегментов. Международные продажи составили 60% от квартального дохода компании.
Сплит акций
Помимо этого, Apple анонсировала сплит (разделение) акций по принципу «четыре к одному».
Компания заявила, что каждый зарегистрированный акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату. Общая стоимость пакета акционера при этом сохранится.
Торги с корректировкой на сплит начнутся 31 августа. Маневр сделает акции более доступными для широкой массы инвесторов, ожидает компания. С момента объявления о сплите акции компании подорожали на 21%.