Мировая торговля упала до уровня кризиса 2008-2009 годов — ВТО

Барометр мировой торговли достиг рекордного минимума в 84,5 пункта из-за исторического падения мировой торговли товарами во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в релизе Всемирной торговой организации (ВТО), передает Liga.net.

Фото: agravery.com

Что означают показатели

Нынешнее значение барометра мировой торговли - самое низкое за все время отслеживания с 2007 года.

Падение находится на одном уровне с пиком финансового кризиса 2008-2009 годов. В прошлом году этот показатель составлял 104,1 пункта.

В самой глубокой депрессии находятся автопроизводство, контейнерные и авиа перевозки. Несмотря на исторические падения, некоторые сферы — например экспортные заказы — начали стабилизироваться.

«Дополнительные индикаторы указывают на частичный рост мировой торговли и производства в третьем квартале, но сила любого такого восстановления остается весьма неопределенной: нельзя исключать L-образную, а не V-образную траекторию», — констатируют аналитики ВТО.

Что такое барометр мировой торговли

Барометр торговли товарами ВТО в режиме реального времени отображает тенденции в мировой торговле. Барометр торговли товарами предназначен для измерения динамики и определения поворотных моментов в росте мировой торговли.

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