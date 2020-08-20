Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью

Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью

Японская металлургическая компания JFE Steel рассчитывает увеличить производство стали во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) на 20% по сравнению с апрелем-сентябрем, заявил президент JFE Holdings Коджи Какиги.

По его словам, в октябре компания может возобновить производство на одной из доменных печей, остановленных весной этого года из-за спада, спровоцированного карантином и эпидемией коронавируса.

Основные надежды К.Какиги возлагает на национальное автомобилестроение, которое начало восстанавливаться в последнее время после глубокого падения. Во втором квартале 2020 г. объем заказов на ординарную стальную продукцию от японских автопроизводителей упал до 920 тыс. т, что стало самым низким квартальным показателем с 1971 г. Обычно на автопром приходится около 20% спроса на сталь в Японии.

ВВП Японии во втором квартале сократился на 27,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым сильным спадом за послевоенный период. До этого наихудшим был показатель первого квартала 2009 г. - минус 17,8%.

Японские металлурги выплавили в апреле-июне около 18 млн. т стали, на 31% меньше, чем годом ранее. Внутренние продажи углеродистой стальной продукции в первом полугодии упали на 19,7% до 16,9 млн. т. В то же время, экспорт прибавил 4,8% до 17,07 млн т.

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