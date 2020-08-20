Металлурги Японии ждут, что выплавка стали восстановится осенью

Японская металлургическая компания JFE Steel рассчитывает увеличить производство стали во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) на 20% по сравнению с апрелем-сентябрем, заявил президент JFE Holdings Коджи Какиги.



По его словам, в октябре компания может возобновить производство на одной из доменных печей, остановленных весной этого года из-за спада, спровоцированного карантином и эпидемией коронавируса.



Основные надежды К.Какиги возлагает на национальное автомобилестроение, которое начало восстанавливаться в последнее время после глубокого падения. Во втором квартале 2020 г. объем заказов на ординарную стальную продукцию от японских автопроизводителей упал до 920 тыс. т, что стало самым низким квартальным показателем с 1971 г. Обычно на автопром приходится около 20% спроса на сталь в Японии.



ВВП Японии во втором квартале сократился на 27,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым сильным спадом за послевоенный период. До этого наихудшим был показатель первого квартала 2009 г. - минус 17,8%.



Японские металлурги выплавили в апреле-июне около 18 млн. т стали, на 31% меньше, чем годом ранее. Внутренние продажи углеродистой стальной продукции в первом полугодии упали на 19,7% до 16,9 млн. т. В то же время, экспорт прибавил 4,8% до 17,07 млн т.



