Хэбей закрывает стальные мощности

Хэбей закрывает стальные мощности

Провинция Хэбэй, на которую приходится около 25% выплавки стали в Китае, с начала 2018 г. по июль 2020 г. сократила металлургические мощности на 47,57 млн т в год. Об этом сообщила администрация провинции.

По ее данным, за последние четыре с половиной года в Хэбэе также были сокращены мощности по производству кокса и цемента — соответственно, на 29,24 млн и 11,95 млн т в год.

За счет этого в провинции заметно улучшилась экологическая обстановка. По итогам первых семи месяцев текущего года среднее содержание пыли (PM2,5) в атмосфере уменьшилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В течение 137 дней (или 64,5% от продолжительности периода) значения экологических индикаторов были лучше, чем год назад.

Сокращение мощностей по выплавке стали произошло, в основном, посредством их перенесения в другие провинции. Кроме того, благодаря широкомасштабной модернизации металлургического комплекса доля стальной продукции среднего и высокого передела в сортаменте местных предприятий достигла 77%.

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