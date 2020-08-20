Компании Европы и США готовятся потратить 1 трлн долл. на остановку своих производств в Китае

Компании Европы и США готовятся потратить 1 трлн долл. на остановку своих производств в Китае

Американские и европейские компании потратят порядка 1 трлн долл. в следующие пять лет на вывод производственных операций из Китая, прогнозируют эксперты Bank of America (BofA).

Опрос, проведенный BofA, показал, что компании в 80% глобальных секторов столкнулись с разрушением цепочек поставок в период пандемии, что подтолкнуло 75% из них к тому, чтобы расширить планы возвращения производства из-за рубежа.

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты будут предоставлять налоговые льготы компаниям, возвращающим производство из Китая в США.

Д.Трамп стремится снизить зависимость американской экономики от цепочек поставок, включающих производителей из КНР. В минувший понедельник министерство торговли США ужесточило ограничения для китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co., фактически лишив ее доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.

В обзоре BofA отмечается, что опрос, проведенный в январе этого года, еще до пандемии, указал на наличие "реальной и структурной" тенденции к движению от глобализации к локализации.

Шесть месяцев спустя, на фоне пандемии COVID-19, стало очевидным наличие "тектонических сдвигов", говорится в обзоре.

Эксперты BofA ожидают, что расходы, связанные с переносом производства, сократят рентабельность акционерного капитала компаний на 70 базисных пунктов (б.п.).

"Это будет существенно, но не неприемлемо", - отмечают они.

Самые высокоприбыльные отрасли, в том числе здравоохранение и технологии, смогут справиться с ростом расходов, в то время как другим, возможно, придется прибегнуть к привлечению средств за счет размещения облигаций или акций.

Аналитики BofA рекомендуют инвесторам покупать акции компаний, работающих в сфере инженерного строительства и оборудования, автоматизации, а также производителей электрического и электронного оборудования, полагая, что они могут выиграть в результате тренда к локализации производства.

МинПром по материалам Интерфакс

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