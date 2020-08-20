Суд запретил заново открыть завода по выпуску катодной меди в Индии

Суд в Мадрасе отказал индийской группе Vedanta Resources, пытавшейся получить разрешение на открытие после более чем двухлетнего простоя завода Tuticorin дочерней компании Sterlite по производству катодной меди в штате Тамилнад на юге Индии.



Предприятие мощностью 400 тыс. т в год было закрыто в конце марта 2018 г. по распоряжению властей штата после широкомасштабных протестов местного населения, обвинявшего компанию в сильном загрязнении окружающей среды.



За последние два с лишним года Vedanta неоднократно пыталась оспорить это решение. Теперь, потерпев очередную неудачу, она подает апелляцию в Верховный Суд. Одновременно в судах рассматривается и петиция местной общественности, требующей демонтажа закрытого медного завода.



Как заявляет Vedanta, закрытие предприятия привело к усилению зависимости страны от импорта. По ее данным, в 2018/2019 финансовом году (апрель/март) поставки катодной меди в страну увеличились на 69,8%, а доля внешних производителей возросла от 16,5 до 25,8%.



