Малайзия ввела антидемпинговую пошлину на прокат с покрытием

Министерство международной торговли и промышленности Малайзии объявило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на листовой прокат с алюмоцинковым покрытием (гальвалюм) из Вьетнама, Китая и Южной Кореи.



Инициатором расследования выступила компания NS Bluescope Malaysia, заявив, что поставки из этих трех стран наносят ущерб ей как национальному производителю.



Согласно данным Министерства, в 2019 г. в Малайзию поступило 155,4 тыс. т проката с алюмоцинковым покрытием из Вьетнама, Китая и Кореи. В первом полугодии 2020 г. объем импорта составил 84,0 тыс. т. При этом на долю трех стран пришлось 88,5% поставок данной продукции в Малайзию.



Ставка предварительных пошлин варьирует от 2,17 до 37,14%. Введение окончательных пошлин ожидается в декабре текущего года.