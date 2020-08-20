Малайзия ввела антидемпинговую пошлину на прокат с покрытием

Малайзия ввела антидемпинговую пошлину на прокат с покрытием

Министерство международной торговли и промышленности Малайзии объявило о введении предварительных антидемпинговых пошлин на листовой прокат с алюмоцинковым покрытием (гальвалюм) из Вьетнама, Китая и Южной Кореи.

Инициатором расследования выступила компания NS Bluescope Malaysia, заявив, что поставки из этих трех стран наносят ущерб ей как национальному производителю.

Согласно данным Министерства, в 2019 г. в Малайзию поступило 155,4 тыс. т проката с алюмоцинковым покрытием из Вьетнама, Китая и Кореи. В первом полугодии 2020 г. объем импорта составил 84,0 тыс. т. При этом на долю трех стран пришлось 88,5% поставок данной продукции в Малайзию.

Ставка предварительных пошлин варьирует от 2,17 до 37,14%. Введение окончательных пошлин ожидается в декабре текущего года.

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