Желая поддержать курс акций, Intel пообещала потратить до конца года $10 млрд на их выкуп

Компания Intel сообщила о получении рекордной выручки во втором квартале, но одновременно были сделаны заявления о задержке с освоением 7-нм технологии. С конца июля акции Intel потеряли в цене более чем 20 %. Сейчас компания хочет поддержать их курс, ускоряя выкуп акций, о котором было объявлено в прошлом году.

Желая поддержать курс акций, Intel пообещала потратить до конца года $10 млрд на их выкуп

Источник изображения: Intel

В октябре прошлого года на выкуп акций с рынка было выделено $20 млрд. В рамках ускоренного выкупа, который будет предпринят до конца текущего года, Intel потратит на соответствующие нужды $10 млрд. По сути, после завершения этого раунда в рамках объявленной в прошлом году программы останется потратить не более $2,4 млрд на достижение поставленной цели. Другими словами, с октября прошлого года по декабрь текущего Intel сможет вернуть акционерам не менее $17,6 млрд.

Генеральный директор Роберт Свон (Robert Swan) открыто признался, что ускорение выкупа акций Intel имеет своей целью поддержание их курса. Компания вернёт себе до конца года около 166 млн акций, что не превышает 5 % ценных бумаг, находящихся в свободном обороте. Окончательное количество выкупаемых акций будет определяться их курсовой стоимостью, поскольку исходными данными в этой задаче является сумма, которую Intel готова потратить до конца года — $10 млрд, а цена акций будет определяться рынком.

Intel подчёркивает, что финансировать выкуп акций будет за счёт собственных свободных средств, не прибегая к заимствованиям. Первое полугодие вполне способствовало накоплению достаточного запаса денежных средств для реализации ускоренного выкупа акций. Оставшиеся $2,4 млрд на выкуп акций будут потрачены по мере стабилизации рынка, как отмечается в пресс-релизе компании. В марте Intel вынуждена была объявить о приостановке выкупа акций из-за опасений по поводу влияния коронавируса на экономическую ситуацию в мире. Компания предпочитала не тратить деньги. Теперь репутационные издержки привели к падению курса акций, «кубышку» в результате придётся распечатать ради выкупа ценных бумаг с рынка. Что характерно, заявление Intel вызвало увеличение курсовой стоимости акций компании всего на 3,58 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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