Коммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августа

Коммунальные кинотеатры столицы возобновляют работу завтра, 20 августа

Коммунальные кинотеатры Киева, входящие в КП “Киевкинофильм”, планируют снова начать работу с четверга 20 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевкинофильм” (*).

“Кинотеатры возобновляют работу с 20 августа. Ждем в кино”, – сказано в сообщении.

На балансе КП “Киевкинофильм” находится 15 кинотеатров – “Киевская Русь”, “Лейпциг”, “Флоренция”, “Днепр” (“Ленинград”), “Киото” (“РоSSия”), “Загреб”, “Братислава”, “Т.Г.Шевченко ”, “Факел”, “Проминь”, “Старт”, “Лира” (им.Чапаева), “Молодежный”, “Краков”, “Им. Гагарина”. 

До 30 декабря 2018 года согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 6 июля 2018 года №1195 должна была завершиться реорганизация кинотеатра “Экран” и его передача на баланс “Киевкинофильм”.

Как ранее сообщала KV, 10 июля в 20:00 произошло открытие бесплатного кинотеатра под открытым небом в Парке воинов-интернационалистов в Киеве

* КП "Київкінофільм" (Код ЄДРПОУ: 35531906)

Фото: relax.com.ua


Александр Кравченко, КиевВласть

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