Германия разместила 30-летние облигации под минус 0,05% годовых

Германия провела аукцион по размещению 30-летних облигаций. Он привлек рекордный спрос, несмотря на то, что бумаги размещались под отрицательную доходность. Об этом сообщает Financial Times, передает Интерфакс-Украина.

Германия разместила 30-летние облигации под минус 0,05% годовых
Фото: biz.censor.net.ua

Какие облигации разместили

Министерство финансов ФРГ предложило инвесторам бонды на 1,5 млрд евро, а объем поданных заявок составил 3,6 млрд евро. Бумаги были размещены под минус 0,05% годовых.

Для рынка Германии доходность гособлигаций ниже нуля в последние годы является нормой. Однако в прошлом правительство страны не всегда могло легко привлечь инвесторов к участию в крупных аукционах по размещению облигаций.

Например, год назад аналогичный аукцион по размещению 30-летних бумаг — первый, где были предложены облигации без регулярных процентных выплат, смог привлечь заявки менее чем на 1 млрд евро при сумме предложения в 2 млрд евро.

Рынок гособлигаций растет, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, которое было связано с избытком предложения новых бондов правительством США, а также с сигналами более быстрого, чем ожидалось, ускорения инфляции, пишет FT.

Доходность 30-летних гособлигаций ФРГ заходила на положительную территорию на прошлой неделе, однако затем вновь опустилась ниже нуля. В настоящее время все облигации правительства ФРГ имеют отрицательную доходность.

Напомним

  • 23 июля Украина разместила 12-летние евробонды в долларах. По сравнению с первой попыткой размещения, ставка снизилась с 7,3% до 7,25%, а сумма возросла с $1,75 млрд до $2 млрд. Предложение превысило 6 миллиардов.
  • Как отмечало издание Financial Times: «Инвесторы выступили с громким одобрением нового главы центрального банка Украины, встав в очередь, чтобы купить облигации во время первой продажи долга страны».

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