Ощадбанк готовится к продаже NPL на аукционах

Ощадбанк готовится к старту продажи неработающих кредитов (NPL) на открытых аукционах начиная с осени 2020 года. Банк определяет и согласовывает соответствующие активы для продажи. Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе банка.

Что говорят в банке

Механизмы по управлению проблемными активами стали более доступными благодаря постановлениям НБУ.

Указанные документы определяют, что соответствующие аукционы должны проходить по голландской модели (на понижение цены) и включать этапы представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения с учетом ряда условий.

В пресс-службе добавили, что в такие условия включается запрет на покупку лота должником или связанным с ним лицом, установка стартовой цены уровне валовой балансовой стоимости финансового актива, а минимальной – на уровне не меньшем минимальной экономической выгоды.

Отмечается, что принятые НБУ и Кабмином изменения также определяют порядок списания госбанками проблемных активов.

В частности, в соответствии с ними, Ощадбанк в первом полугодии 2020 года списал неработающих активов на 22 млрд грн, что обусловило снижение удельного веса плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.

Напомним

Совет финстабильности 30 июня утвердил оперативные планы госбанков по снижению NPL, который для Ощадбанка предусматривает сокращение плохих кредитов с 55% на начало 2020 года до 37% в 2021 году, до 11% в 2022-м и до 7% в 2023-м.

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