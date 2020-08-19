Индекс S&P 500 достиг рекордного показателя. Акции технологических компаний растут

Биржевой индекс 550 американских компаний с наибольшей капитализацией — S&P 500 – достиг рекордного показателя за всю историю существования: 3 395 пункта. Об этом пишет CNBC, передает Liga.net.

Индекс S&P 500 достиг рекордного показателя. Акции технологических компаний растут
Фото: mining-cryptocurrency.ru

С чем связан рост индекса

Рост индекса вызван активным спросом инвесторов на акции технологических компании, работающих на потребительском рынке США. Цена акций Amazon выросла на 4% на торгах во вторник, Netflix и Alphabet – на 2%.

Достижение рекордного значения индекса свидетельствует о позитивном влиянии мер по стимулированию американской экономики во время пандемии.

Основными инструментами преодоления кризиса были пакеты прямой денежной помощи людям, потерявшим работу, и компаниям (в общей сложности было потрачено $4 трлн), а также снижение до нуля учетной ставки Федеральным Резервом.

От пакета мер стимулирования, выиграли технологические компании, нацеленные на предоставлении товаров и услуг населению.

Стоимость акций Amazon с начала года выросла на 79%, Facebook – на 27%, Apple – 34%, Microsoft – 57%, Netflix – 52%, Alphabet- 16%.

Отмечается, что с момента пикового падения индекса S&P 500 во время пандемии 23 марта до уровня 2 237 пунктов, биржевой показатель вырос на 54%.

Ранее сообщалось

  • По итогам второго квартала Amazon получил рекордную прибыль за всю свою 26-летнюю историю — $5,2 млрд.
  • 18 августа биржевой индекс технологических компаний Nasdaq достиг рекордного показателя в 11 210 пунктов.

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