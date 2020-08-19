Какие банки продолжают «резать» ставки по депозитам в гривне

Несмотря на то, что учетная ставка Нацбанка осталась на уровне 6% годовых, тенденция снижения депозитных ставок в банках все еще сохраняется. За последние две недели ставки по депозитам в гривне снизили 5 банков-малышей из 21 — на 0,5-3,6% годовых.

фото: nv.ua

Об этом свидетельствуют данные депозитного обзора, который еженедельно готовит «Минфин».

В каких банках подешевели гривневые вклады

Банк Сич больше всего снизил ставки по депозитам на 3 и 9 месяцев — до 9 и 9,5% соответсвенно. Сбережения на год здесь теперь можно разместить под 10,75% годовых.

больше всего снизил ставки по депозитам на 3 и 9 месяцев — до 9 и 9,5% соответсвенно. Сбережения на год здесь теперь можно разместить под 10,75% годовых. Кристалбанк «срезал» доходность по депозитам на все сроки — на 1% годовых. Сейчас, например, депозит на полгода или год принесет доход 10,5% годовых.

«срезал» доходность по депозитам на все сроки — на 1% годовых. Сейчас, например, депозит на полгода или год принесет доход 10,5% годовых. В Банке Грант просела доходность только годовых депозитов на 1% годовых — до 10% годовых.

просела доходность только годовых депозитов на 1% годовых — до 10% годовых. Решительней всех снижал ставки РВС Банк : 3,6% годовых потеряли депозиты на 12 месяцев, 1,75% — на 6 месяцев. К примеру, сейчас депозит на полгода в банке можно открыть под 9,75% годовых, на год — под 8,55%.

: 3,6% годовых потеряли депозиты на 12 месяцев, 1,75% — на 6 месяцев. К примеру, сейчас депозит на полгода в банке можно открыть под 9,75% годовых, на год — под 8,55%. Радабанк уменьшил доходность депозитов на все сроки — на 0,5% годовых. «Короткие» депозиты в банке сейчас дороже: вклад на полгода принесет доход 10,3% годовых, а вот на год — всего 8%.

Минимальная доходность годовых вкладов в национальной валюте сейчас у Мисто Банка — всего 5% годовых.

Кто остался в топе самых доходных банков

На вершине ренкинга самых доходных банков по гривневым вкладам на 12 месяцев по-прежнему находится Коминвестбанк, который готов платить вкладчикам 13% годовых.

На втором месте оказался банк Клиринговый Дом, который обещает на аналогичных условиях годовой доход 12,38%.

На третьем месте — Мотор-Банк. Разместить гривну на год здесь можно под 12% годовых. Столько же предлагают вкладчикам Коммерческий Индустриальный Банк и банк Земельный Капитал.