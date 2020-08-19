Семь страховых компаний покидают рынок

Семь страховых компаний решили добровольно покинуть рынок и подали заявления об аннулировании лицензий. Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Семь страховых компаний покидают рынок

Заместитель главы НБУ не назвала, о каких именно компаниях идет речь. Только отметила, что доля этих компаний на рынке в премиях составляет 7%, в выплатах — около нуля.

«После их выхода сектор «просядет»в цифрах, но это точно не скажется на его содержании», — подчеркнула Рожкова.

Кроме того, как заверила заместитель главы НБУ, при рассмотрении заявлений об аннулировании лицензий особое внимание будет уделяться выполнению компаниями своих обязательств перед клиентами.

Напомним

4 августа стало известно, что правление Нацбанка создало Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Ему были делегированы основные полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

Нацбанк при заседание 30 июля принял несколько решений об аннулировании лицензий 20 финансовых учреждений.

С 1 июля Нацбанк взял на себя функции регулятора рынков небанковских услуг. Изменения связаны с вступлением в силу закона о «сплит».

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