Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America

Bank of America (BofA) прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 6,5% ВВП, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года.

Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America
Фото: mind.ua

Bank of America (BofA) прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 6,5% ВВП, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года. Об этом говорится в материалах BofA Global Research, пишет НВ.

Прогноз банкиров

«Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП в Украине на 6,8% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021-м», — отметили аналитики банка.

Они считают, что Украина обеспокоена перспективой значительных выплат по варрантам в ближайшие годы и может пойти на выкуп-обмен их в значительном объеме.

В отчете отмечается также, что резкое сокращение ВВП в этом году создаст эффект низкой базы сравнения для ожидаемого сильного восстановления в 2021 году.

В BofA также предполагают, что недавние изменения в Совете Национального банка Украины могут послужить импульсом к волатильности курса гривны в долгосрочной перспективе.

Напомним

14 августа Украина объявила о завершении выкупа около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году в ходе реструктуризации госдолга, со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд. ВВП-варранты не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019—2038 гг., однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет.

В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинцев заставят отчитаться за каждую гривнуУкраинцев заставят отчитаться за каждую гривну
Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа суммаСколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября: названа сумма
Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)Скандальный застройщик в Ирпене обесточил один из домов и предложил жителям покупать квартиры в других домах (видео)
В Индии бум продажи гособлигацийВ Индии бум продажи гособлигаций
Интерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗИнтерпайп требует отсечь посредников от металлоломных тендеров УЗ
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики ухудшило прогноз по сборую урожаяМинэкономики ухудшило прогноз по сборую урожая
Украина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от CargillУкраина привлечет 250 миллионов евро внешних кредитов от Cargill
monobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизятmonobank изменит ключевые тарифы. Плату за использование кредитного лимита снизят
Из-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угляИз-за строительства солнечных станций Украина начала жечь много угля
Курс валют в Киеве: 18 августа 2020 годаКурс валют в Киеве: 18 августа 2020 года
Украина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палатаУкраина рискует отношениями с международными инвесторами, - Американская торговая палата
Outokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемииOutokumpu снизила прогноз продаж из-за пандемии
Украина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантовУкраина заявила об успешном выкупе около 10% ВВП-варрантов
Минэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годыМинэкономики обнародовало прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы
Украина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 годаУкраина будет качать роSSийский газ по транзиту еще 4,5 года
Последние новости
Подгружаем последние новости