Украина начнет платить по ВВП-варрантам в мае 2023 года — прогноз Bank of America

Bank of America (BofA) прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 6,5% ВВП , что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года.

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Bank of America (BofA) прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 6,5% ВВП , что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года. Об этом говорится в материалах BofA Global Research, пишет НВ. Прогноз банкиров

«Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП в Украине на 6,8% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021-м», — отметили аналитики банка.

Они считают, что Украина обеспокоена перспективой значительных выплат по варрантам в ближайшие годы и может пойти на выкуп-обмен их в значительном объеме.

В отчете отмечается также, что резкое сокращение ВВП в этом году создаст эффект низкой базы сравнения для ожидаемого сильного восстановления в 2021 году.

В BofA также предполагают, что недавние изменения в Совете Национального банка Украины могут послужить импульсом к волатильности курса гривны в долгосрочной перспективе.

Напомним

14 августа Украина объявила о завершении выкупа около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году в ходе реструктуризации госдолга, со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд. ВВП-варранты не являются частью госдолга страны.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019—2038 гг., однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет.