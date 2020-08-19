Samsung запускает цифровую мультиаккаунтную карту Pay Card

Гигант технологий и электроники Samsung представил новое решение для пользователей, которые пользуются несколькими кредитными картами и счетами. Об этом пишет psm7.com.

Samsung запускает цифровую мультиаккаунтную карту Pay Card
Фото: ixbt.com

Samsung Pay Card

Цифровая карта Samsung Pay Card, доступ к которой осуществляется через смартфоны и часы Samsung, объединяет на единой платформе дебетовые и кредитные карты от разных банков. Это позволит пользователям эффективнее управлять своими финансами.

Для запуска универсальной цифровой карты Samsung объединил усилия с Mastercard и Curve, чью технологию компания использует для Pay Card.

Одной из самых востребованных, по мнению Samsung, станет функция «Вернуться во времени», позволяющая пользователям переносить транзакции с одной карты на другую уже после совершения цифрового платежа.

Напомним

Samsung объявил еще весной о выпуске нового инструмента для управления кредитными картами.

В мае компания Samsung представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбэка и поддержкой бесконтактной оплаты. Карта запущена в партнерстве с технологической компанией SoFi, которая занимается разработками программ для учета финансов.

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