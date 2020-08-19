Фрилансеры после карантина готовы идти на работу по найму (исследование)

Карантин оказал существенное влияние на украинский рынок труда, показав новый тренд: значительная часть фрилансеров готова перейти на наемную работу. При этом определяющим критерием для них является возможность работать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели Freelancehunt.

Фото: spark.ru

Чего хотят фрилансеры

Как показывает опрос, 93% фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. Из них 44% хотели бы оставить проекты на фрилансе в качестве подработки, а 37% готовы отказаться от заказов и уделять все время одному работодателю.

Касательно работы в офисе: 53% исполнителей не против трудиться в кабинете, а 47% все же желают работать из дома.

Больше трети опрошенных на вопрос о мотивах перехода на наемную работу ответили так: «Готов работать там, где платят». Также среди вариантов ответов: «Больше люблю живое общение», «Нет движухи, работа дома надоедает», «Нужен опытный ментор» и «Научился совмещать офис и фриланс».

Несмотря на рост рынка фриланса в Украине, гонорары исполнителей по некоторым позициям уменьшились, свидетельствуют результаты опроса.

«Нестабильность с заказами в карантин показала фрилансерам преимущества работы в штате. Учитывая запросы рынка, с августа мы предоставляем возможность исполнителям публиковать свои резюме, а заказчикам — размещать вакансии», — отметили в Freelancehunt.

Какие специалисты востребованы

Наиболее востребованными на рынке остаются специалисты, которые работают в сферах IT и маркетинга, а также в смежных направлениях: продажи, дизайн, контент, тексты и другое.

Представители этих специальностей на сервисе первыми высказали готовность работать в штате.