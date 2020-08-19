Фрилансеры после карантина готовы идти на работу по найму (исследование)
Карантин оказал существенное влияние на украинский рынок труда, показав новый тренд: значительная часть фрилансеров готова перейти на наемную работу. При этом определяющим критерием для них является возможность работать удаленно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели Freelancehunt.
Чего хотят фрилансеры
Как показывает опрос, 93% фрилансеров готовы перейти в штат, если им позволят работать из дома. Из них 44% хотели бы оставить проекты на фрилансе в качестве подработки, а 37% готовы отказаться от заказов и уделять все время одному работодателю.
Касательно работы в офисе: 53% исполнителей не против трудиться в кабинете, а 47% все же желают работать из дома.
Больше трети опрошенных на вопрос о мотивах перехода на наемную работу ответили так: «Готов работать там, где платят». Также среди вариантов ответов: «Больше люблю живое общение», «Нет движухи, работа дома надоедает», «Нужен опытный ментор» и «Научился совмещать офис и фриланс».
Несмотря на рост рынка фриланса в Украине, гонорары исполнителей по некоторым позициям уменьшились, свидетельствуют результаты опроса.
«Нестабильность с заказами в карантин показала фрилансерам преимущества работы в штате. Учитывая запросы рынка, с августа мы предоставляем возможность исполнителям публиковать свои резюме, а заказчикам — размещать вакансии», — отметили в Freelancehunt.
Какие специалисты востребованы
Наиболее востребованными на рынке остаются специалисты, которые работают в сферах IT и маркетинга, а также в смежных направлениях: продажи, дизайн, контент, тексты и другое.
Представители этих специальностей на сервисе первыми высказали готовность работать в штате.