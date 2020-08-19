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2020-08-19
Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 14,47 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.
Фото: epravda.com.ua
Что продавали на аукционе
- На 7,48 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам
- На 6,97 млн грн — по реализации основных средств банков.
- 0,02 млн грн получено в результате продажи монет и банковских металлов.
Активы каких банков реализовали
- Дельта Банка на сумму 7,4 млн грн;
- Банка Финансы и Кредит на сумму 7 млн ??грн;
- Родовид Банка на сумму 0,05 млн грн;
- Финансовая Инициатива — 0,02 млн рн
- Банка Михайловский — на сумму 0,02 млн грн.
Напомним
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн.
Фонд гарантирования течение 27 — 31 июля продал активы банков-банкротов на 126,5 млн грн.