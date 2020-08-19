Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 14,47 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона
Фото: epravda.com.ua

Что продавали на аукционе

  • На 7,48 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам
  • На 6,97 млн грн — по реализации основных средств банков.
  • 0,02 млн грн получено в результате продажи монет и банковских металлов.

Активы каких банков реализовали

  • Дельта Банка на сумму 7,4 млн грн;
  • Банка Финансы и Кредит на сумму 7 млн ??грн;
  • Родовид Банка на сумму 0,05 млн грн;
  • Финансовая Инициатива — 0,02 млн рн
  • Банка Михайловский — на сумму 0,02 млн грн.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн.

Фонд гарантирования течение 27 — 31 июля продал активы банков-банкротов на 126,5 млн грн.

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