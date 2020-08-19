Фонд гарантирования продал активы банков на 14,5 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 14,47 млн грн. Об этом сообщает ФГВФЛ.

Фото: epravda.com.ua

Что продавали на аукционе

На 7,48 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам

На 6,97 млн грн — по реализации основных средств банков.

0,02 млн грн получено в результате продажи монет и банковских металлов.

Активы каких банков реализовали

Дельта Банка на сумму 7,4 млн грн;

Банка Финансы и Кредит на сумму 7 млн ??грн;

Родовид Банка на сумму 0,05 млн грн;

Финансовая Инициатива — 0,02 млн рн

Банка Михайловский — на сумму 0,02 млн грн.

Напомним

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы пяти неплатежеспособных банков на 4,45 млн грн.

Фонд гарантирования течение 27 — 31 июля продал активы банков-банкротов на 126,5 млн грн.