Газодобывающие компании задумались о сокращении добычи

Газодобывающие компании задумались о сокращении добычи

Газодобывающие компании инициируют пересмотр своих программ, сокращая производственные планы. Как передает Укринформ, об этом сказал глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах в интервью изданию Главком.

Он отметил, что цены на газ упали не только в Украине, но и во всем мире и такая тенденция негативно отразилась на деятельности предприятий и на их планах.

"Какой будет добыча в следующем году, трудно сказать. Сегодня компании инициируют пересмотр своих программ: если были обязательства условно пробурить определенное количество скважин, то теперь это количество переносится на следующий год, а порой и просто уменьшается. Важно понимать, что это объективные причины: у компаний нет денег на реализацию масштабных проектов", - сказал Р. Опимах.

По его словам, теперь инвесторы выбирают наименее финансово рискованные проекты.

"К примеру, если есть три скважины, то в первую очередь примут ту, которая наименее рискованная. С другой стороны, такие вызовы порождают и положительные вещи: чтобы выжить, компания пытается работать более эффективно с применением передовых технологий, минимизации рисков, повышения эффективности управленческих и технологических процессов", - отметил глава Госгеонедр.

МинПром по материалам Укринформ

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