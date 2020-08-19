Минэкономики ухудшило прогноз по сборую урожая

Минэкономики ухудшило прогноз по сборую урожая

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям хозяйств урожая 2020 года в сторону уменьшения – с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Тарас Высоцкий, передает пресс-служба Минэкономики.

"Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предусматривается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна - на уровне 70 млн тонн", – сказал Высоцкий.

По данным министерства, крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы ожидаются в Черкасской (133,8 тыс. га), Одесской (33,5 тыс. га) и Кировоградской (21,3 тыс. га) областях.

Вместе с тем, существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях.

Минэкономики отмечает, что в целом по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 млн тонн. Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн ??тонн снижен до 35 млн тонн, следовательно обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 августа подписало с участниками рынка зерна приложение к зерновому меморандуму и согласовало предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.



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