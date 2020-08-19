Tokyo Steel оставила цены на сентябрь без изменений

Tokyo Steel оставила цены на сентябрь без изменений

Tokyo Steel Manufacturing Co заявила во вторник, что сохранит цены на продукцию в сентябре на стабильном уровне, поскольку неопределенность в отношении экономических последствий пандемии COVID-19 продолжает оказывать давление на спрос на сталь.

Компания, ведущий производитель стали в электродуговых печах в Японии, заморозила цены на стальную продукцию в августе после их повышения на 3,5–7,3% в июле.

Ожидается, что зарубежные рынки останутся сильными, поскольку ведущий производитель в мире Китай сокращает экспорт, чтобы удовлетворить устойчивый спрос внутри страны, но японский рынок остается вялым, говорится в заявлении компании.

Тем не менее ожидается, что японский рынок вырастет во второй половине фингода благодаря восстановлению производственной активности и сокращению предложения, поскольку основные производители стали приостановили работу некоторых доменных печей, чтобы справиться с падением спроса, добавлено в нем.

За ценами Tokyo Steel внимательно следят азиатские конкуренты, такие как Posco из Южной Кореи и Hyundai Steel, а также китайская Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel).

МинПром по материалам steelland.ru

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