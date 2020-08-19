США начали больше загружать сталелитейные мощности

США начали больше загружать сталелитейные мощности

Сталелитейный сектор США сообщил о коэффициенте загрузки сталелитейных мощностей 61,5% за неделю, закончившуюся 15 августа, сообщил Американский институт черной металлургии (AISI).

Загрузка выросла с 60,4% на предыдущей неделе.

Производство за неделю, закончившуюся 15 августа, составило 1,38 млн нетто тонн, что на 1,7% больше, чем на предыдущей неделе, но на 25,2% меньше, чем годом ранее.


МинПром по материалам steelland.ru

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