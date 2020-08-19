Объем импорта в июле вернулся на докарантинный уровень

Объем налогооблагаемого импорта в июле вырос на 17%, по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 4,22 млрд долл. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор.



Согласно данным таможни, это соответствует уровню февраля (4,2 млрд долл.), но все еще несколько ниже мартовского уровня (4,4 млрд долл.).



Поступления платежей от импорта в июле этого года составили 1,18 млрд долл., что на 150 млн долл. больше, чем в предыдущем месяце.



"В целом за семь месяцев 2020 года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (26,17 млрд долл. в 2020 году и 29,87 млрд долл. в 2019 году)", – сказано в сообщении.



