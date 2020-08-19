С 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимит

Также клиентов должны заранее информировать об установлении, уменьшении или увеличении кредитного лимита.

С 1 сентября банки должны будут разделять деньги клиента и его кредитный лимит
Фото: bank.gov.ua

С 1 сентября 2020 года заработают требования Национального банка Украины к раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах банков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что банки будут обязаны правильно показывать средства на счете - отдельно собственные деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Также их работники должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшение или увеличение кредитного лимита - в смс, мессенджере или другим удобным способом, который выбрал пользователь услуги.

Эти и другие требования предусмотрены постановлением Правления НБУ от 14 мая 2020 № 62 "Об утверждении изменений в Положение об информационном обеспечении банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг".

В НБУ напомнили, что некоторые банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, который формируется не только из собственных средств, но и из кредитного лимита. В результате клиенты могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого. После этого им придется гасить не только сумму кредитного лимита, но и комиссию и проценты за пользование.

"Банки в таком случае злоупотребляют правами клиентов", - подчеркивают в Нацбанке.

Напомним, в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1085-1, обязывающий банки раскрывать на своих сайтах и в рекламе информацию о реальной стоимости своих продуктов и услуг.

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