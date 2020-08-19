Власти США хотят ужесточить антидемпинговые меры

Министерство торговли США подготовило ряд предложений по усилению контроля над импортом, направленным на ужесточение антидемпинговых и компенсационных мер.



В частности, Министерство разработало новые правила, которые должны предотвратить обход действующих пошлин за счет организации поставок подсанкционных товаров через третьи страны и введения более тщательного мониторинга импорта, что должно ускорить выявление таких случаев.



Как сообщает Министерство, с января 2017 г., т. е. со времени прихода к власти нынешней администрации Дональда Трампа, в США было введено в действие более 280 новых антидемпинговых и компенсационных пошлин, что в 3,6 раза превышает показатель предыдущей администрации Барака Обамы.



Между тем Министерство экономики Мексики сообщило об установлении контроля над экспортом ряда видов стальной продукции в США , чтобы предотвратить введение новых американских тарифов на мексиканскую сталь. Это касается, прежде всего, арматуры, слябов, стандартных и индустриальных труб.



